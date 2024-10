Sara Errani avanza nelle qualificazioni a Ningbo: Gao liquidata, a una vittoria dal tabellone principale (Di sabato 12 ottobre 2024) Sara Errani ha sconfitto la padrona di casa Xinyu Gao nel primo turno delle qualificazioni del WTA 500 di Ningbo, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1 e staccando così il biglietto per il match che metterà in palio l’accesso al tabellone principale dell’evento sul cemento cinese. Ora la Campionessa Olimpico di doppio se la dovrà vedere con un’altra beniamina del pubblico locale, ovvero Yaxin Ma, che ha avuto la meglio sulla connazionale Wei per 7-5, 0-6, 6-3. La 37enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione a un’avversaria che potrebbe esaltarsi di fronte al proprio pubblico. Oasport.it - Sara Errani avanza nelle qualificazioni a Ningbo: Gao liquidata, a una vittoria dal tabellone principale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha sconfitto la padrona di casa Xinyu Gao nel primo turno delledel WTA 500 di, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1 e staccando così il biglietto per il match che metterà in palio l’accesso aldell’evento sul cemento cinese. Ora la Campionessa Olimpico di doppio se la dovrà vedere con un’altra beniamina del pubblico locale, ovvero Yaxin Ma, che ha avuto la meglio sulla connazionale Wei per 7-5, 0-6, 6-3. La 37enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione a un’avversaria che potrebbe esaltarsi di fronte al proprio pubblico.

