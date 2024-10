Sammy Basso e la malattia, "voglio che lo sappiate": il suo ultimo, straziante messaggio (Di sabato 12 ottobre 2024) Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia ai funerali di Sammy Basso nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato scorso per un malore. Alle esequie all'aperto - celebrate dal vescovo Giuliano Brugnotto - anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco del Comune, in lutto cittadino, Luigi Pellanda. Il feretro di legno bianco ricoperto da un cuscino di girasoli. Sul palco dove è stato allestito l'altare anche dei palloncini colorati. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. "voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente e l'ho vissuta da semplice uomo, con momenti di gioia e momenti difficili, con la voglia di fare bene riuscendoci a volte e a volte fallendo. Liberoquotidiano.it - Sammy Basso e la malattia, "voglio che lo sappiate": il suo ultimo, straziante messaggio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia ai funerali dinel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato scorso per un malore. Alle esequie all'aperto - celebrate dal vescovo Giuliano Brugnotto - anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco del Comune, in lutto cittadino, Luigi Pellanda. Il feretro di legno bianco ricoperto da un cuscino di girasoli. Sul palco dove è stato allestito l'altare anche dei palloncini colorati. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. "cheinnanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente e l'ho vissuta da semplice uomo, con momenti di gioia e momenti difficili, con la voglia di fare bene riuscendoci a volte e a volte fallendo.

Addio a Sammy Basso. Il suo messaggio-dono : "Piangete e fate festa" - E chissà quando è stata scritta l’ultima lettera svelata sull’altare, chissà se aveva capito che la clessidra era quasi vuota: "Mi spiace non potervi consolare". Se vorrete ricordarmi, pregate e brindate alla mia e alla vostra salute. La bara è ricoperta di girasoli e in cima brilla la Tau francescana che il giovane biologo portava sempre al collo: ultima lettera dell’alfabeto ebraico, simbolo ... (Quotidiano.net)

"Brindate e siate allegri". La lettera di Sammy Basso ai suoi funerali - Migliaia di persone hanno assistito alle esequie nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, di cui lo stesso giovane biologo era stato in qualche modo "regista" con la lettera scritta nel 2017 e l'indicazione dei canti e della musica per il suo ultimo saluto. So che soffrirete, cercate di non soffermarvi troppo nel dolore». (Iltempo.it)