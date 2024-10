Salvini contro Tavares: "Stellantis si deve vergognare e scusarsi con gli italiani" (Di sabato 12 ottobre 2024) "L'automotive è in crisi anche per colpa sua, non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana" ha detto Salvini. "L'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai Europa.today.it - Salvini contro Tavares: "Stellantis si deve vergognare e scusarsi con gli italiani" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "L'automotive è in crisi anche per colpa sua, non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana" ha detto. "L'amministratore delegato e la dirigenza didovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai

Stellantis : Tavares cerca soldi e fa arrabbiare tutti. L’attacco di Salvini e la critica di Orsini (Confindustria) - L'accusa che viene fatta al manager, e al suo Gruppo, guidato dagli eredi Agnelli, è anche quella di aver portato via dall'Italia un'eccellenza che si chiamava Fiat L'articolo Stellantis: Tavares cerca soldi e fa arrabbiare tutti. In sostanza ha solo chiesto nuovi incentivi al governo,senza dare garanzie su ivestimenti, nè su tutela dei posti di lavoro. (Firenzepost.it)

Stellantis - Salvini : “Tavares dovrebbe vergognarsi”. Orsini : “Chiedere incentivi è una pazzia” - 000 posti di lavoro, tagliando anche nella ricerca e nello sviluppo. Sia forze di maggioranza e quelle dell'opposizione hanno accusato l'amministratore delegato di Stellantis di non avere spiegato come intenda invertire il declino industriale dell'automotive. ANSA/LUCA ZENNARO Salvini: "Dovrebbe vergognarsi" Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all'inaugurazione della ... (Quotidiano.net)

Stellantis - Salvini contro Tavares : “Vergogna - settore in crisi anche per colpa sua - non può più chiedere niente” - VIDEO - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è "scagliato contro” Tavares durante l'inaugurazione della M4 a Milano. “Il settore è in crisi anche per colpa sua, l'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, . (Ilgiornaleditalia.it)

Stellantis, Calenda: «Un milione di auto? Tavares ed Elkann ci hanno mentito» - L’intervento del leader di Azione alla Camera durante l’audizione del ceo di Stellantis Carlos Tavares ... (video.corriere.it)

Salvini contro Tavares: "Stellantis si deve vergognare e scusarsi con gli italiani" - Il vicepremier Matteo Salvini spara a zero contro l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, che in audizione in Parlamento aveva chiesto nuovi per l'acquisto delle auto ... (today.it)

Stellantis, Salvini: altri incentivi? Tavares dovrebbe vergognarsi e chedere scusa. Landini: serve intervento di Palazzo Chigi - La politica torna a tuonare contro Stellantis dopo la richiesta del ceo Tavares di nuovi incentivi. Il ministro Salvini: l’ammnistratore delegato dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Orsini (Confind ... (milanofinanza.it)