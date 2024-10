Ilrestodelcarlino.it - Rotary Club, in visita il governatore Azzolini

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alberto, 66 anni, nato e residente a Bologna, il nuovodel distretto 2072, ha fattoalValle del Rubicone presso la locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. E’ stato presentato da Nicola Giorgetti, presidente delValle del Rubicone. Con lui al tavolo di presidenza c’erano l’assistente delFilippo Cicognani e i soci ex presidenti Giampiero Evangelisti e Monica Morri. IlAlbertoè laureato in Economia e commercio, perfetta conoscenza di 4 lingue, esperienza in ambito amministrativo, finanziario, gestionale, direzione generale, ha ricoperto incarichi di cfo e di ceo in diverse realtà aziendali sia in Italia che in Canada e Stati Uniti. Pratica calcio, sci, subacquea e ciclismo.