Rischia un incidente per evitare il controllo dei carabinieri, una 31enne nascondeva droga in auto (Di sabato 12 ottobre 2024) Una 31enne di Maniace, già nota alle forzedell’ordine, è stata fermata per un controllostradale da un equipaggio del nucleo radiomobile di randazzo, in Contrada Calderara, al confinetra la frazione di Passopisciaro e Randazzo.Intorno alle 10 e 30 del mattino, la donnaera al volante Cataniatoday.it - Rischia un incidente per evitare il controllo dei carabinieri, una 31enne nascondeva droga in auto Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unadi Maniace, già nota alle forzedell’ordine, è stata fermata per unstradale da un equipaggio del nucleo radiomobile di randazzo, in Contrada Calderara, al confinetra la frazione di Passopisciaro e Randazzo.Intorno alle 10 e 30 del mattino, la donnaera al volante

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Randazzo (CT), rischia un incidente per evitare il controllo dei carabinieri: denunciata per possesso di droga - E’ stata “beccata” mentre viaggiava in auto la 31enne e denunciata dai Carabinieri di Randazzo, nel catanese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. (ilsicilia.it)

Rischia un incidente per evitare il controllo e viene denunciata per possesso di droga - È stata “beccata” mentre viaggiava in auto la 31enne di Maniace, già nota alle forze dell’ordine per alcune sue vicissitudini giudiziarie, che è stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile ... (catanianews.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano, l'aggressione mortale in 4 minuti: gli ultimi audio whatsApp alla fidanzata - Una telecamera di sorveglianza avrebbe inquadrato Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato la scorsa notte a Rozzano, nel Milanese, mentre camminava da solo circa quattro minuti prima del momento.. (leggo.it)