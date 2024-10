Rihanna, il look con pelliccia e lingerie per il lancio di Savage X Fenty (Di sabato 12 ottobre 2024) Non si può certo dire che Rihanna abbia paura di prendersi qualche rischio in fatto di look. La popstar, nel corso degli anni, ha abituato i suoi fan ad outfit eccentrici ed audaci, e non è stata da meno per il recente lancio della linea Savage X Fenty in un centro commerciale in California. L’ensemble scelto per l’occasione? lingerie sexy e una pelliccia oversize a completare il tutto. Rihanna, il look con lingerie e pelliccia Rihanna riesce sempre a stupire quando si parla di look. In occasione del lancio della sua linea Savage X Fenty nel grande magazzino Nordstrom di Century City, in California, la cantante ha scelto un look decisamente insolito ed audace: Riri si è infatti presentata all’evento con un body lingerie in pizzo di colore grigio, e collant abbinati. Per completare il suo ensemble, la diva ha scelto una pelliccia oversize e sandali con dettagli gioiello. Dilei.it - Rihanna, il look con pelliccia e lingerie per il lancio di Savage X Fenty Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Non si può certo dire cheabbia paura di prendersi qualche rischio in fatto di. La popstar, nel corso degli anni, ha abituato i suoi fan ad outfit eccentrici ed audaci, e non è stata da meno per il recentedella lineain un centro commerciale in California. L’ensemble scelto per l’occasione?sexy e unaoversize a completare il tutto., ilconriesce sempre a stupire quando si parla di. In occasione deldella sua lineanel grande magazzino Nordstrom di Century City, in California, la cantante ha scelto undecisamente insolito ed audace: Riri si è infatti presentata all’evento con un bodyin pizzo di colore grigio, e collant abbinati. Per completare il suo ensemble, la diva ha scelto unaoversize e sandali con dettagli gioiello.

Rihanna - il look con pelliccia e lingerie per il lancio di Savage x Fenty - Ma le occasioni in cui Riri ha giocato con gli outfit sono moltissime, e includono i modelli eccentrici indossati al MET Gala e i CFDA Awards, in cui scelse un maxidress totalmente trasparente. Rihanna, la nuova vita in famiglia Sensuale ed elegante, Rihanna ha posato in California per una serie di scatti davanti alla sua nuova collezione, dimostrandosi sempre più interessata al mondo della moda ... (Dilei.it)

Rihanna conquista i social (e le strade di NYC) con un nuovo look hair iconico : mullet e Savage X Fenty - Questo nuovo look è solo l’ultimo di una serie di stili che la cantante ha sfoggiato con successo, consolidando ulteriormente la sua posizione di icona di stile. Un follower ha commentato: “Come può una persona essere così cool?”, catturando perfettamente il pensiero di tutti. Non solo attraverso la sua musica e i suoi prodotti di bellezza, ma anche grazie al suo stile personale audace e ... (Metropolitanmagazine.it)