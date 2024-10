Regionali, Bucci attacca: "Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due programmi di Orlando: quello ufficiale (nel quale non cita Gronda, Tunnel Fontanabuona, Diga, Galliera Genovatoday.it - Regionali, Bucci attacca: "Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per. Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due programmi di: quello ufficiale (nel quale non cita Gronda, Tunnel Fontanabuona, Diga, Galliera

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali, Bucci attacca: "Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla" - "Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due progra ... (genovatoday.it)

Elezioni, Bucci: "Conte è il vero leader del centrosinistra" - La visita a Genova di Giuseppe Conte non è passata inosservata a Marco Bucci che, senza troppi giri di parole, attacca. "Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. For ... (primocanale.it)

Regionali, Bucci: “Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla” - Bucci: "Conte non è andato al Galliera, io ci andrò e dirò che la Regione costruirà un ospedale vanto per modernità ed efficienza" ... (genova24.it)