Prova ad entrare nella farmacia per rubare: 33enne pontino colto sul fatto (Di sabato 12 ottobre 2024) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a sventare un furto ai danni di una farmacia comunale, arrestando un uomo già noto alle forze dell'ordine. L'intervento è stato reso possibile grazie a una tempestiva segnalazione e alla collaborazione di una guardia giurata. Tentato Furto Notturno alla farmacia Comunale di Formia Nelle prime ore della notte, il Commissariato di Polizia di Formia ha ricevuto una chiamata di allarme. Una segnalazione urgente proveniente dalla "farmacia Comunale" ha messo in moto una squadra di poliziotti, intervenuta rapidamente sul posto. A fornire le prime informazioni agli agenti è stata una guardia giurata che si trovava nelle vicinanze, di servizio presso il pronto soccorso adiacente.

