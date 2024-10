Promozione / Jesina, ancora un pari: 0-0 in casa del Barbara Monserra (Di sabato 12 ottobre 2024) L’undici di Giorgini sbaglia un calcio di rigore nella ripresa con Cordella, parato da Pigliapoco, ma il risultato finale rispecchia quello visto in campo OSTRA VETERE, 12 ottobre 2024 – Altro pareggio per la Jesina che non riesce a sbloccarsi. Le occasioni ci sono state, anche da parte dei padroni di casa. Purtroppo la vetta della classifcia si allontana. PRIMO TEMPO Senza storia con i padroni di casa che hanno provato a fare la partita prevalendo nel possesso palla senza riuscire a penetrare nelle maglie avversarie. La Jesina ha giocato attenta senza rischiare ma neanche senza incidere in fase offensiva. Solo dopo la mezzora le due squadre hanno fatto capolino, sul serio, verso la porta avversaria e sempre con due calci da fermo. La Jesina ha battuto dalla destra ma gli avanti non hanno concretizzato. .com - Promozione / Jesina, ancora un pari: 0-0 in casa del Barbara Monserra Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) L’undici di Giorgini sbaglia un calcio di rigore nella ripresa con Cordella, parato da Pigliapoco, ma il risultato finale rispecchia quello visto in campo OSTRA VETERE, 12 ottobre 2024 – Altro pareggio per lache non riesce a sbloccarsi. Le occasioni ci sono state, anche da parte dei padroni di. Purtroppo la vetta della classifcia si allontana. PRIMO TEMPO Senza storia con i padroni diche hanno provato a fare la partita prevalendo nel possesso palla senza riuscire a penetrare nelle maglie avversarie. Laha giocato attenta senza rischiare ma neanche senza incidere in fase offensiva. Solo dopo la mezzora le due squadre hanno fatto capolino, sul serio, verso la porta avversaria e sempre con due calci da fermo. Laha battuto dalla destra ma gli avanti non hanno concretizzato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione/ Barbara Monserra – Jesina in diretta facebook - Da Ostra Vetere, inizio ore 15,30, diretta streaming sulla pagina facebook della Lorenzini Barbara Monserra JESI, 12 ottobre 2024 – Gran regalo da parte della società Lorenzini Barbara Monserra ai tifoi jesini e ai chi non potrà recarsi ad Ostra Vetere dove questo pomeriggio scenderanno in campo, ore 15,30, l’undici allenato da Antonello Mancini e quello di Igor Giorgini. (Vallesina.tv)

Promozione / Jesina - è 1-1 con la Vigor Castelfidardo : gettati via altri punti preziosi - I leoncelli sono molto lunghi e il solo Tittarelli, spesso isolato in avanti, è sempre stretto tra la morsa dei difensori ospiti. All. Abbiamo comunque ancora tempo per migliorare. Domenica 6 ottobre ore 15,30 – Pergolese – Appignanese 0-0 (Recchia di Ascoli Piceno), Gabicce Gradara – Villa San Martino 1-1 – Cuomo, Paoli (Spadoni di Pesaro), Jesina – Vigor Castelfidardo 1-1 Kurti, Tittarelli ... (Vallesina.tv)

Promozione / Biagio Nazzaro - parla Nicolò Severini : “Contro la Jesina ci è andata bene. A Fermignano daremo battaglia” - A Fermignano daremo battaglia contro una delle favorite per la vittoria del campionato. . Il suo gran gol, infatti, ha deciso sull’1-1 il derby della quarta giornata del girone A di Promozione. Sono rimasto alla Biagio Nazzaro per il progetto in una piazza ambiziosa con una società seria” CHIARAVALLE, 3 ottobre 2024 – Sul pareggio della Biagio Nazzaro contro la Jesina c’è il piede sinistro di ... (Vallesina.tv)