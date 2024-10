Povero Juan Jesus costretto a fare una storia su Instagram per dire quanto è grato a Napoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Povero Juan Jesus costretto a fare una storia su Instagram per dire quanto è grato a Napoli. Il difensore brasiliano, dopo le parole con cui ha denunciato di essere vittima di pedinamenti e che gli hanno provato anche a rubare una macchina, e’ stato di fatto costretto a pubblicare una storia in cui dichiara il suo amore per Napoli. costretto perché, poverino, ha assistito a un’inversione dei ruoli. Ha osato dire che a Napoli non si sente sicuro, ha dovuto subire persino la ramanzina dell’ex questore De Iesu. Assurdità che accadono quando regna il fondamentalismo come a Napoli. Juan Jesus: “Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani” Juan Jesus scrive: “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la mia squadra. Ilnapolista.it - Povero Juan Jesus costretto a fare una storia su Instagram per dire quanto è grato a Napoli Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024)unasuper. Il difensore brasiliano, dopo le parole con cui ha denunciato di essere vittima di pedinamenti e che gli hanno provato anche a rubare una macchina, e’ stato di fattoa pubblicare unain cui dichiara il suo amore perperché, poverino, ha assistito a un’inversione dei ruoli. Ha osatoche anon si sente sicuro, ha dovuto subire persino la ramanzina dell’ex questore De Iesu. Assurdità che accadono quando regna il fondamentalismo come a: “Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani”scrive: “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la mia squadra.

