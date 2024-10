Perché una guerra tra Iran e Israele rischia di far salire alle stelle il prezzo del petrolio (Di sabato 12 ottobre 2024) "Lo stretto di Hormuz - spiega Davide Tabarelli - potrebbe essere coinvolto in caso di escalation tra Iran e Israele. Ciò vorrebbe dire che le grandi petroliere - che transitano da lì per raggiungere i porti europei - sarebbero costantemente minacciate. In questo caso il prezzo del petrolio potrebbe schizzare a 130, o persino 200 dollari al barile". Fanpage.it - Perché una guerra tra Iran e Israele rischia di far salire alle stelle il prezzo del petrolio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Lo stretto di Hormuz - spiega Davide Tabarelli - potrebbe essere coinvolto in caso di escalation tra. Ciò vorrebbe dire che le grandi petroliere - che transitano da lì per raggiungere i porti europei - sarebbero costantemente minacciate. In questo caso ildelpotrebbe schizzare a 130, o persino 200 dollari al barile".

