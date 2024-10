PD: “Alla città di Giugliano serve chiarezza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giugliano. Dinacci e Annunziata: “Nelle prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in città, ci aspettiamo dal Sindaco Nicola Pirozzi, un atto di forte discontinuità” Dopo le notizie degli arresti emerse a seguito delle indagini sulle vicende di Giugliano intervengono il commissario del Circolo Pd di Giugliano, Francesco Dinacci e il Segretario Metropolitano del PD, Giuseppe Annuziata. In una comunicazion affidata ai media che lasciamo di seguito chiedono al Sindaco Nicola Pirozzi un forte segnale di discontinuità. “Alla città di Giugliano serve un segnale politico e amministrativo di grande chiarezza dopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini”. così esordiscono gli esponenti del Partito Democratico a livello cittadino e metropolitano. Puntomagazine.it - PD: “Alla città di Giugliano serve chiarezza” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024). Dinacci e Annunziata: “Nelle prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in, ci aspettiamo dal Sindaco Nicola Pirozzi, un atto di forte discontinuità” Dopo le notizie degli arresti emerse a seguito delle indagini sulle vicende diintervengono il commissario del Circolo Pd di, Francesco Dinacci e il Segretario Metropolitano del PD, Giuseppe Annuziata. In una comunicazion affidata ai media che lasciamo di seguito chiedono al Sindaco Nicola Pirozzi un forte segnale di discontinuità. “diun segnale politico e amministrativo di grandedopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini”. così esordiscono gli esponenti del Partito Democratico a livello cittadino e metropolitano.

