Paura a Bucarest, si apre una voragine e inghiotte mamma e figlio di 5 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) L'asfalto ha improvvisamente ceduto e l'automobile su cui viaggiavano è stata trascinata in un cratere. La signora, 43 anni, stava accompagnando il piccolo all'asilo. Per fortuna, né la mamma né il figlio sono rimasti feriti in modo grave. Fanpage.it - Paura a Bucarest, si apre una voragine e inghiotte mamma e figlio di 5 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'asfalto ha improvvisamente ceduto e l'automobile su cui viaggiavano è stata trascinata in un cratere. La signora, 43, stava accompagnando il piccolo all'asilo. Per fortuna, né lané ilsono rimasti feriti in modo grave.

