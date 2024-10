Parco lineare Sud, il Comitato Torre Lupo: "Ci sono ancora gli scarichi fognari" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il liquame e le fogne a cielo aperto sono ancora lì, a fare "bella mostra" al Parco lineare Sud dove già da tempo c'è il divieto di balneazione e dove quest'estate l'Asp, dopo la denuncia della presidente del Comitato di Torre Lupo, ha fatto i dovuti sopralluoghi e invitato il sindaco a emettere Reggiotoday.it - Parco lineare Sud, il Comitato Torre Lupo: "Ci sono ancora gli scarichi fognari" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il liquame e le fogne a cielo apertolì, a fare "bella mostra" alSud dove già da tempo c'è il divieto di balneazione e dove quest'estate l'Asp, dopo la denuncia della presidente deldi, ha fatto i dovuti sopralluoghi e invitato il sindaco a emettere

