Paolo Cancian, fatale l'incidente frontale contro un'auto: la sua moto si è accartocciata in un campo (Di sabato 12 ottobre 2024) BOLOGNA - Centauro 25enne residente nel Veneziano è morto in un violento schianto nella serata di ieri, 11 ottobre, intorno alle 19.15, a Sant'Agata Bolognese. Stando alle prime

Paolo Cancian, chi era il 25enne di Gruaro morto in un incidente in moto: dal master da 110 e lode al lavoro dei sogni in Lamborghini - GRUARO (VENEZIA) - «Sono uno studente ambizioso con una forte passione per l'automotive». Si descriveva così, in poche righe nel suo curriculum vitae, Paolo Cancian, il ... (ilgazzettino.it)

