On the Edge | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) On theche c’è dasulArriva in prima visione su Rai 4 ilOn the, titolo internazionale scelto al posto dell’originale francese Entre la vie et la mort. Traducibile come “sul filo del rasoio” o “in bilico“, è questo un teso thriller realizzato nel 2022 dal regista e sceneggiatore Giordano Gederlini, già distintosi per aver collaborato alla sceneggiatura deiDoppio sospetto e I miserabili. Gederlini, cileno residente a Bruxelles ma vissuto anche a Barcellona e in Francia, ha raccontato di aver costruito questoa partire dalla volontà di raccontare un personaggio incapace di sentirsi a casa ovunque egli si trovi. Più sviluppava il racconto, però, più questo si concentrava sul rapporto tra padri e figli, sulle difficoltà di ricoprire l’uno o l’altro ruolo e sulla volontà di fare del proprio meglio in tali vesti.