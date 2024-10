Non solo Napoli: Zazzaroni, Spalletti, Giuntoli, Osimhen, Lotito (Di sabato 12 ottobre 2024) C’erano una volta a NapoliDi seguito alcune righe scritte da Ivan Zazzaroni sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. “A proposito di Spalletti, nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo di Giuntoli per la sostituzione di Allegri – ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino – era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto – dopo le dimissioni di Mancini – fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale”. Non solo Napoli Di seguito altre righe scritte da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di oggi. Terzotemponapoli.com - Non solo Napoli: Zazzaroni, Spalletti, Giuntoli, Osimhen, Lotito Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) C’erano una volta aDi seguito alcune righe scritte da Ivansull’edizione odierna del Corriere dello Sport. “A proposito di, nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo diper la sostituzione di Allegri – ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino – era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto – dopo le dimissioni di Mancini – fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg delavrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale”. NonDi seguito altre righe scritte da Ivansul Corriere dello Sport di oggi.

