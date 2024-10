Napoli, in difesa arriva un fedelissimo di Antonio Conte? (Di sabato 12 ottobre 2024) La SSC Napoli potrebbe decidere di puntare su un top player per rinforzare la difesa nel prossimo mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Skriniar, un fedelissimo di Antonio Conte. A rivelarlo l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine.com: “Skriniar vuole lasciare il PSG ed è L'articolo Napoli, in difesa arriva un fedelissimo di Antonio Conte? Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La SSCpotrebbe decidere di puntare su un top player per rinforzare lanel prossimo mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Skriniar, undi. A rivelarlo l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ai microfoni diMagazine.com: “Skriniar vuole lasciare il PSG ed è L'articolo, inundi

Calciomercato Napoli - a gennaio nuovo rinforzo per la difesa di Conte dalla Serie A - Il calciomercato Napoli è stato senza dubbio quello più animato della sessione estiva, in Italia e non solo, ma il club azzurro potrebbe essere pronto a regalare ad Antonio Conte […]. Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, la società partenopea sarebbe al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Antonio Conte già a gennaio. (2anews.it)

Le voci di mercato sulla difesa del Napoli e Simeone - In campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol con il Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 con il Cagliari, 17 con il Verona. “Simeone fa la riserva della riserva (Raspadori), visto che Lukaku e Politano non si toccano. In carriera ha realizzato 100 reti in 371 partite. “Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento nell’immediato, così il Napoli per gennaio valuta l’arrivo di un ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - idea Bijol in difesa : l’Udinese lo valuta 15 milioni - È uno dei pilastri della sua nazionale e in passato, negli anni passati al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions sia in Europa League”. Jaka Bijol, 25 anni, è visto come un potenziale rinforzo ideale. La dirigenza azzurra si prepara a rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio, con il giovane Jaka Bijol nel mirino. (Napolipiu.com)