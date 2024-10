Morto con la moglie sulla Sciacca-Palermo: stava accompagnando la famiglia al porto (Di sabato 12 ottobre 2024) Lavorava a Ribera, nell'Agrigentino, da più di 15 anni Walid Moussa, il 42enne tunisino Morto stamattina in un tragico incidente lungo la statale 624 Palermo-Sciacca. Con lui, su una Mercedes, viaggiava anche la moglie Zina, 44 anni, anche lei deceduta, e i loro tre bimbi di 4, 6 e 8 anni Agrigentonotizie.it - Morto con la moglie sulla Sciacca-Palermo: stava accompagnando la famiglia al porto Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lavorava a Ribera, nell'Agrigentino, da più di 15 anni Walid Moussa, il 42enne tunisinostamattina in un tragico incidente lungo la statale 624. Con lui, su una Mercedes, viaggiava anche laZina, 44 anni, anche lei deceduta, e i loro tre bimbi di 4, 6 e 8 anni

