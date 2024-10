Milano, Salini (WeBuild): “Inaugurazione M4 grande traguardo e grande orgoglio” (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Inaugurazione dell’intera linea della metropolitana M4 di Milano “per WeBuild rappresenta certamente un grande traguardo, perché nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana, perché nella storia di questo si tratta, è un successo importante. Per i lavoratori che vi hanno partecipato oggi è un giorno di grande orgoglio“, ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, a margine del taglio del nastro a Milano alla fermata San Cristoforo. “È stata una sfida importante, perché riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città e riuscire a farlo in questi tempi, compreso il Covid, credo che sia un risultato molto rilevante. Per noi significa lavorare, significa fare quello che facciamo dappertutto, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo“, ha proseguito. Lapresse.it - Milano, Salini (WeBuild): “Inaugurazione M4 grande traguardo e grande orgoglio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’dell’intera linea della metropolitana M4 di“perrappresenta certamente un, perché nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana, perché nella storia di questo si tratta, è un successo importante. Per i lavoratori che vi hanno partecipato oggi è un giorno di“, ha detto Pietro, amministratore delegato di, a margine del taglio del nastro aalla fermata San Cristoforo. “È stata una sfida importante, perché riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città e riuscire a farlo in questi tempi, compreso il Covid, credo che sia un risultato molto rilevante. Per noi significa lavorare, significa fare quello che facciamo dappertutto, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo“, ha proseguito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

S4H - Lo Spettacolo della Salute 2024 “ha fatto centro” : grande successo per il debutto a Milano della kermesse padovana - . Lo Spettacolo della Salute si conferma uno dei “gold standard” della convegnistica in Italia. . Il team di Show Care, Organizzazione di Volontariato, capitanato da Giorgio Leo e Vito Stolfi, ha confermato la propria straordinaria capacità organizzativa, “mettendo in scena” una giornata densissima. (Padovaoggi.it)

The Art of Fighting 7 : la grande boxe il 16 novembre a Milano - Sabato 16 novembre andrà in scena il settimo appuntamento firmato The Art of Fighting (noto anche come TAF): boxe, campioni e grande show in programma a Milano. L’incontro mette in palio la cintura WBC Silver International dei pesi welter. Proseguendo con la scaletta, ecco il match che vede contrapposti Akrem Aouina (11-1), fresco di conquista del titolo italiano, e l’imbattuto Nicholas Esposito ... (Danielebartocciblog.it)

Salone Franchising Milano - grande successo per la 37° edizione di - Ma il networking non termina qui grazie all’app dedicata al Salone che rimarrà attiva per favorire la crescita delle relazioni di business e ulteriori occasioni di incontro tra gli stakeholders anche nei prossimi mesi. Non poche sono le storie di eccellenza nate da intuizioni geniali di singoli imprenditori o cresciute come reti partendo da piccole imprese ben radicate sul territorio. (Impresaitaliana.net)

Forum Retail 2024 : l’agenda e le personalità sul palco del più grande momento di incontro per la community del Retail - in programma il 30 ottobre a MiCo Milano - iKN Italy, azienda leader nella formazione manageriale e nella realizzazione di eventi business da oltre 35 anni, annuncia i temi e le voci della 24esima edizione del Forum Retail, il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del Retail, in programma il 30 ottobre 2024... (Today.it)