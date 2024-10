Meret out anche ad Empoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Alex Meret non proteggerà la porta azzurra ad Empoli. Sembrava stesse recuperando, o, quanto meno stesse accelerando i tempi di recupero, ma le notizie inerenti le sue condizioni lasciano poco spazio alle speranze. Stando a quanto scrive il portale dei fantacalcisti www.fantacalcio.it sarà ancora Caprile l’estremo difensore chiamato a proteggere i pali della formazione di Antonio Conte. Meret, l’infortunio Così scrive Fantacalcio.it: “Lo scorso 21 settembre Meret si è infortunato nel primo tempo della gara allo Stadium contro la Juventus. I successivi accertamenti non hanno lasciato spazio a repliche: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Periodo di permanenza ai box e Caprile al suo posto contro Monza e Como in campionato e Palermo in Coppa Italia, oltre ovviamente al resto della partita di Torino. Terzotemponapoli.com - Meret out anche ad Empoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Alexnon proteggerà la porta azzurra ad. Sembrava stesse recuperando, o, quanto meno stesse accelerando i tempi di recupero, ma le notizie inerenti le sue condizioni lasciano poco spazio alle speranze. Stando a quanto scrive il portale dei fantacalcisti www.fantacalcio.it sarà ancora Caprile l’estremo difensore chiamato a proteggere i pali della formazione di Antonio Conte., l’infortunio Così scrive Fantacalcio.it: “Lo scorso 21 settembresi è infortunato nel primo tempo della gara allo Stadium contro la Juventus. I successivi accertamenti non hanno lasciato spazio a repliche: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Periodo di permanenza ai box e Caprile al suo posto contro Monza e Como in campionato e Palermo in Coppa Italia, oltre ovviamente al resto della partita di Torino.

