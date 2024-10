Meloni: “Mia vita allo scanner, ma non si è trovato nulla. Non sono ricattabile” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Sul presunto dossieraggio mi sono data una spiegazione, spero me ne dia una pure la magistratura: ci sono funzionari pubblici e privati che prendono illegalmente informazioni e le vendono sul mercato, aspettiamo di capire a chi le vendano ma presumibilmente ci sono dietro interessi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg5 L'articolo Meloni: “Mia vita allo scanner, ma non si è trovato nulla. Non sono ricattabile” proviene da Firenze Post. .com - Meloni: “Mia vita allo scanner, ma non si è trovato nulla. Non sono ricattabile” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) "Sul presunto dossieraggio midata una spiegazione, spero me ne dia una pure la magistratura: cifunzionari pubblici e privati che prendono illegalmente informazioni e le vendono sul mercato, aspettiamo di capire a chi le vendano ma presumibilmente cidietro interessi". Così la presidente del Consiglio Giorgiaal Tg5 L'articolo: “Mia, ma non si è. Non” proviene da Firenze Post.

