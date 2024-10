Maxi attacco hacker in Iran. “Colpiti siti governativi e impianti nucleari” (Di sabato 12 ottobre 2024) Teheran, 12 ottobre 2024 - L'Iran denuncia di aver subito un massiccio attacco hacker. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto l'ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. “Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni”, ha aggiunto Firouzabadi, senza menzionare la data degli attacchi. Tra gli obiettivi - ha continuato - anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti. Libano, “60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore”. L’Idf ai civili: “Non rientrate nelle vostre case”. Sirene nel nord di IsraeleGli amici di Israele. Baku socio anti-Teheran. Quotidiano.net - Maxi attacco hacker in Iran. “Colpiti siti governativi e impianti nucleari” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Teheran, 12 ottobre 2024 - L'denuncia di aver subito un massiccio. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto l'ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. “Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni”, ha aggiunto Firouzabadi, senza menzionare la data degli attacchi. Tra gli obiettivi - ha continuato - anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti. Libano, “60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore”. L’Idf ai civili: “Non rientrate nelle vostre case”. Sirene nel nord di IsraeleGli amici di Israele. Baku socio anti-Teheran.

