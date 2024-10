Matrimonio di lusso a Villa del Balbianello. Ma due bodyguard sono abusivi: denunciato il titolare della società (Di sabato 12 ottobre 2024) Tremezzina (Como) – Il controllo risale a settembre, quando a Villa del Balbianello, storica e lussuosa Villa di Tremezzina, era in corso un evento privato. Un Matrimonio, per la precisione, con tutti i servizi, tra cui la security. Ma ora, al termine degli accertamenti svolti dalla Divisione Amministrativa della Questura di Como, è emerso che i due addetti alla sicurezza erano irregolarmente impiegati, in quanto dipendenti di una società milanese, che è risultata non avere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura per lo svolgimento di quelle mansioni. Il titolare della società, un uomo di 54 anni di Milano, è stato quindi denunciato a piede libero per violazione del Testo Unico della Leggi di pubblica Sicurezza. Ilgiorno.it - Matrimonio di lusso a Villa del Balbianello. Ma due bodyguard sono abusivi: denunciato il titolare della società Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tremezzina (Como) – Il controllo risale a settembre, quando adel, storica e lussuosadi Tremezzina, era in corso un evento privato. Un, per la precisione, con tutti i servizi, tra cui la security. Ma ora, al termine degli accertamenti svolti dalla Divisione AmministrativaQuestura di Como, è emerso che i due addetti alla sicurezza erano irregolarmente impiegati, in quanto dipendenti di unamilanese, che è risultata non avere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura per lo svolgimento di quelle mansioni. Il, un uomo di 54 anni di Milano, è stato quindia piede libero per violazione del Testo UnicoLeggi di pubblica Sicurezza.

