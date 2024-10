Ilrestodelcarlino.it - Marola, domani si riparte con la Festa della Castagna

(Di sabato 12 ottobre 2024) Giunta alla 60esima edizione ladi, unica vera sagra di qualità del prodotto del bosco, a un tempo prezioso pane dell’inverno per molte comunitàmontagna. La manizione è pronta a tornare come di consueto per tre domeniche consecutive da vivere a tutto folklore, caldarroste e vin brûlé, con tanto di riconoscimento di Sagra di Qualità dell’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia). Le date da segnare in agenda sono 13, 20 e 27 ottobre. Piazza Giovanni dasi animerà con il tradizionale padellone delle caldarroste, cotte dai volontari del paese e il mercato dei prodotti tipici dell’Appennino e dell’artigianato artistico.