Maltempo | Anas ' chiuso per allagamento tratto Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - A causa di un allagamento avvenuto in seguito al Maltempo delle ultime ore, è chiusa una corsia di marcia all'interno della galleria San Martino sulla strada statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', fra i chilometri 50,300 e 55,000, in località Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura al transito della statale nel più breve tempo possibile.

