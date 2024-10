Libano, salgono a 15 i morti per tre raid israeliani (Di sabato 12 ottobre 2024) E' salito ad almeno 15 persone uccise il bilancio dei raid israeliani condotti oggi in tre villaggi a nord e a sud di Beirut, fuori dalle roccaforti filo-iraniane di Hezbollah. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. Un "attacco nemico israeliano a Maaysra", un villaggio sciita in una regione a predominanza cristiana a nord di Beirut, ha provocato "nove morti e 15 feriti"; un secondo raid su Barja, villaggio sunnita nella regione dello Shouf a sud della capitale, ha fatto "quattro morti e 18 feriti"; e un terzo "due morti e quattro feriti" sulla costa settentrionale, a Deir Billa, a 15 chilometri da Batroun, si precisa. Quotidiano.net - Libano, salgono a 15 i morti per tre raid israeliani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) E' salito ad almeno 15 persone uccise il bilancio deicondotti oggi in tre villaggi a nord e a sud di Beirut, fuori dalle roccaforti filo-iraniane di Hezbollah. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. Un "attacco nemico israeliano a Maaysra", un villaggio sciita in una regione a predominanza cristiana a nord di Beirut, ha provocato "novee 15 feriti"; un secondosu Barja, villaggio sunnita nella regione dello Shouf a sud della capitale, ha fatto "quattroe 18 feriti"; e un terzo "duee quattro feriti" sulla costa settentrionale, a Deir Billa, a 15 chilometri da Batroun, si precisa.

