Lezioni per adottare un cane Un educatore dell’Enpa spiega come comportarsi

Prima di aprire le porte della propria casa a un cane, è fondamentale conoscere la razza, le attitudini, i bisogni. Solo a quel punto, quando saremo davvero consapevoli se siamo in grado oppure no di offrirgli il futuro che merita, si può decidere di accoglierlo. Guai a farsi incantare dalle foto che spesso circolano sui social di cuccioli che poi, diventati adulti, se non sono stati educati e seguiti da professionisti, rischiano di creare seri problemi al proprietario soprattutto durante le passeggiate, le corse nelle aree cani o semplicemente quando arrivano ospiti a casa. Conoscere la razza è fondamentale. Ecco perché l'Enpa di Monza ha organizzato una serata dedicata ai cani da pastore che sempre più spesso arrivano in Brianza attraverso le staffette organizzate tramite social, ma che poi i proprietari non riescono a gestire. Nei casi peggiori il cane viene abbbandonato.

