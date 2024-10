Le scippano il cellulare in centro e le chiedono soldi per riaverlo, studentessa incastra un ricettatore (Di sabato 12 ottobre 2024) Le scippano il cellulare in pieno centro e le chiedono una somma di denaro per restituirglielo, fa finta di accollarsi il pagamento del riscatto, ma prima dell'incontro per riavere il telefono contatta la polizia. Così una giovane studentessa spagnola ha incastrato R. Y., un ventiseienne tunisino Palermotoday.it - Le scippano il cellulare in centro e le chiedono soldi per riaverlo, studentessa incastra un ricettatore Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Leilin pienoe leuna somma di denaro per restituirglielo, fa finta di accollarsi il pagamento del riscatto, ma prima dell'incontro per riavere il telefono contatta la polizia. Così una giovanespagnola hato R. Y., un ventiseienne tunisino

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le scippano il cellulare in centro e le chiedono soldi per riaverlo, studentessa incastra un ricettatore - Una giovane spagnola, in città per l'Erasmus, derubata in piazza Pretoria, ha chiamato la polizia dopo aver fissato un incontro per riottenere il telefono. Denunciato un ventiseienne tunisino ... (palermotoday.it)

Napoli, rapina a Porta Nolana, rubato telefono a coppia di turisti: ferita la donna - Ha tentato di difendere il suo fidanzato finito nel mirino di due malviventi che si erano impossessati dello smartphone dell'uomo. È caduta a terra riportando alcune contusioni per ... (ilmattino.it)

In attesa di mister Wolf portiamo i vigili in strada - Caro Schiavi, Milano è la maglia nera in fatto di sicurezza ed è da tutti percepito al punto che ognuno di noi ha paura ad andare per strada, nonostante che il Comune si affanni a dimostrare il contra ... (milano.corriere.it)