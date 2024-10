Le cronache di Narnia: il film di Greta Gerwig fissa l'inizio delle riprese (Di sabato 12 ottobre 2024) Greta Gerwig inizierà presto le riprese del suo prossimo film su Le cronache di Narnia. È stato recentemente annunciato che le riprese di Le cronache di Narnia di Greta Gerwig inizieranno il 31 gennaio 2025. Non solo, ma un recente post su Production List lo definisce come una "serie". Si tratta di una novità, in quando il progetto era stato originariamente annunciato come due film, entrambi diretti dalla Gerwig. Deadline ha già riportato che la star di Enola Holmes, Louis Partridge, interpreterà un ruolo attualmente sconosciuto nei film di Narnia della Gerwig, probabilmente uno dei protagonisti. Anche la star di Lady Bird e Piccole donne, Saoirse Ronan, avrebbe ottenuto un ruolo di supporto non rivelato Movieplayer.it - Le cronache di Narnia: il film di Greta Gerwig fissa l'inizio delle riprese Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024)inizierà presto ledel suo prossimosu Ledi. È stato recentemente annunciato che ledi Ledidiinizieranno il 31 gennaio 2025. Non solo, ma un recente post su Production List lo definisce come una "serie". Si tratta di una novità, in quando il progetto era stato originariamente annunciato come due, entrambi diretti dalla. Deadline ha già riportato che la star di Enola Holmes, Louis Partridge, interpreterà un ruolo attualmente sconosciuto neididella, probabilmente uno dei protagonisti. Anche la star di Lady Bird e Piccole donne, Saoirse Ronan, avrebbe ottenuto un ruolo di supporto non rivelato

