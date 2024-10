Ilrestodelcarlino.it - L’asfalto a pezzi. Sul bus che "balla". Si corre subito ai ripari: chiuse le prime buche

(Di sabato 12 ottobre 2024) Squadra del magazzino al lavoro ieri mattina presto per limitare i danni alla circolazione lungo via Isonzo. Gli operai del Comune sono intervenuti per tappare una ventina di, alcune delle quali vere e proprie trappole in strada, e limitare così i danni. Sullepiù profonde e insidiose è stata fatta una colata di bitume fresco e a presa rapida per raggiungere un effetto immediato. Il maltempo, il freddo e i continui transiti giornalieri, col tempo potrebbero annullare i benefici degli automobilisti, ma intanto un palliativo è stato applicato. Il personale del magazzino di Vallemiano è intervenuto in un tratto abbastanza lungo della via, una delle arterie più importanti della città. Lesono state tappate fino all’altezza della manovra a ‘U’ per imboccare via Piave, quando via Isonzo diventa a doppio senso fino al collegamento con la strada provinciale del Conero.