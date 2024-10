La Virtus a Venezia con l’acqua alla gola. Vincere per spazzare via i dubbi di Lione (Di sabato 12 ottobre 2024) A quarantotto ore dalla sconfitta di Lione, la Virtus questa sera (ore 20, diretta Dazn) scende in campo al PalaTaliercio di Venezia. I padroni di casa della Reyer sono pieni di cerotti e devono fare i conti con le assenze di uno degli ex di giornata Amedeo Tessitori che si aggiunge a quelle di Xavier Munford, Tyler Ennis e Jordan Parks, mentre gli ospiti bianconeri sono ad un passo dall’imboccare il tunnel della crisi. Per quello che fino a qui hanno fatto vedere in campionato l’affermazione può sembrare esagerata, ma il problema è che questa squadra è costruita per far bene anche in Eurolega dove, invece, ha rimediato due sconfitte consecutive. Dopo la rimonta mancata sul campo del Villeurbanne l’analisi può essere un po’ più chiara. In questo momento ci sono tre giocatori che dovevano essere dei punti di riferimento e che, invece, stanno dando poco o niente. Sport.quotidiano.net - La Virtus a Venezia con l’acqua alla gola. Vincere per spazzare via i dubbi di Lione Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) A quarantotto ore dsconfitta di, laquesta sera (ore 20, diretta Dazn) scende in campo al PalaTaliercio di. I padroni di casa della Reyer sono pieni di cerotti e devono fare i conti con le assenze di uno degli ex di giornata Amedeo Tessitori che si aggiunge a quelle di Xavier Munford, Tyler Ennis e Jordan Parks, mentre gli ospiti bianconeri sono ad un passo dall’imboccare il tunnel della crisi. Per quello che fino a qui hanno fatto vedere in campionato l’affermazione può sembrare esagerata, ma il problema è che questa squadra è costruita per far bene anche in Eurolega dove, invece, ha rimediato due sconfitte consecutive. Dopo la rimonta mancata sul campo del Villeurbanne l’analisi può essere un po’ più chiara. In questo momento ci sono tre giocatori che dovevano essere dei punti di riferimento e che, invece, stanno dando poco o niente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Venezia-Virtus Bologna : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA__________________________________________ The post LIVE – Venezia-Virtus Bologna: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Venezia-Virtus Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - . In alternativa, Sportface. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

Venezia Virtus - dove vedere la partita in tv - In stagione regolare, Venezia non vince in casa contro la Virtus dal 4 novembre 2018 (94-75). La Virtus arriva alla sfida dopo il ko con l’Asvel che ha confermato criticità e pregi di una squadra che non molla mai che ha elementi di grande valore, ma anche un approccio sbagliato al match e un carenza sottocanestro a dir poco cronica tanto che i francesi hanno banchettato a rimbalzo. (Sport.quotidiano.net)

Basket - derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia - Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei piemontesi, mentre alle ore 20:00 ecco un classico del nostro basket ovvero Reyer Venezia-Virtus Bologna: i lagunari provano a riscattare un avvio poco felice in EuroCup, mentre le V-nere vogliono calare il tris dopo due successi in altrettante ... (Oasport.it)