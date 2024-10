La Mostra del Bitto a quota 117. Con tanti laboratori del gusto (Di sabato 12 ottobre 2024) La Mostra del Bitto sarà all’insegna del rinnovamento e della crescita sia nelle proposte sia nei contenuti. Manca una settimana al via della 117^ edizione della rassegna che si evolve rimanendo fedele a sé stessa, puntando su enogastronomia e tradizione, rivisitando ogni anno le proposte. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, i visitatori saranno confortati nel ritrovare la manifestazione alla quale sono affezionati ma anche galvanizzati nel constatare le tante novità introdotte. Un centinaio di laboratori del gusto per assaggiare il formaggio e gli altri prodotti tipici. E una città da scoprire, nelle sue bellezze artistiche e nei suoi angoli più suggestivi. Nulla è scontato e niente si ripete ma tutto viene reinterpretato. È questo il segreto del successo per la più importante rassegna enogastronomica provinciale: radici ben piantate nella tradizione e sguardo proiettato nel futuro. Ilgiorno.it - La Mostra del Bitto a quota 117. Con tanti laboratori del gusto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladelsarà all’insegna del rinnovamento e della crescita sia nelle proposte sia nei contenuti. Manca una settimana al via della 117^ edizione della rassegna che si evolve rimanendo fedele a sé stessa, puntando su enogastronomia e tradizione, rivisitando ogni anno le proposte. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, i visitatori saranno confortati nel ritrovare la manifestazione alla quale sono affezionati ma anche galvanizzati nel constatare le tante novità introdotte. Un centinaio didelper assaggiare il formaggio e gli altri prodotti tipici. E una città da scoprire, nelle sue bellezze artistiche e nei suoi angoli più suggestivi. Nulla è scontato e niente si ripete ma tutto viene reinterpretato. È questo il segreto del successo per la più importante rassegna enogastronomica provinciale: radici ben piantate nella tradizione e sguardo proiettato nel futuro.

