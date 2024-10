Lortica.it - La chiesa di San Vito e la via di San Vito dimenticata

(Di sabato 12 ottobre 2024) Seguendo le orme della visita ad Arezzo del critico francese Eugène Müntz, entriamo nelladi San Francesco. Con la sua facciata incompiuta, che attende da secoli il suo rivestimento, essa offre, secondo Müntz e molti altri critici – me compreso – uno dei più alti godimenti estetici, segnando una data importante nella storia dell’arte. Il coro racchiude i celebri affreschi di Piero della Francesca, che illustrano episodi legati alla storia dei nostri progenitori: dalla Morte di Adamo, alla Storia della Vera Croce, fino alla vittoria dell’imperatore Eraclio sui Persiani, collegando il tutto al trionfo del Cristianesimo. Non tutti sanno che, nel locale del campanile, è custodita un’opera di Spinello Aretino che rappresenta la peste a Roma. Spinello, originario di Arezzo – precisamente di Capolona – si trasferì in città con il padre, un orafo, dopo essere rimasto vedovo.