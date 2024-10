Juan Jesus: “Napoli è una città meravigliosa. Ci sono cose che mi hanno ferito ma mai i napoletani” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il difensore azzurro rassicura tutti dopo lo sfogo sui social Notizie calcio Napoli. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto chiarire la sua posizione dopo il recente sfogo sui social in seguito a un tentativo di furto subito. Il brasiliano ha pubblicato un nuovo messaggio accompagnato da una splendida foto del panorama napoletano, esprimendo tutto il suo affetto per la città e la squadra. “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la mia squadra. Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il 3° scudetto del Napoli sulla pelle, che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha sempre accolto“, ha scritto Juan Jesus nel suo post. Napolipiu.com - Juan Jesus: “Napoli è una città meravigliosa. Ci sono cose che mi hanno ferito ma mai i napoletani” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il difensore azzurro rassicura tutti dopo lo sfogo sui social Notizie calcio, difensore del, ha voluto chiarire la sua posizione dopo il recente sfogo sui social in seguito a un tentativo di furto subito. Il brasiliano ha pubblicato un nuovo messaggio accompagnato da una splendida foto del panorama napoletano, esprimendo tutto il suo affetto per lae la squadra. “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa. Ciche mi, ma non verso io la mia squadra. Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il 3° scudetto delsulla pelle, che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dallagente diche mi ha sempre accolto“, ha scrittonel suo post.

