Iniziano i lavori sotto il Traforo del Gran Sasso: rivoluzione del traffico in A24 (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Chiusure e deviazioni del traffico per i lavori nel Traforo dell'A24: disagi previsti tra L'Aquila e Teramo per 45 giorni. Da sabato 12 ottobre, partono i primi interventi nel Traforo del Gran Sasso, con modifiche significative alla viabilità lungo l’autostrada A24. I lavori, previsti per una durata di 45 giorni, comportano la chiusura alternata delle corsie per permettere il passaggio a senso unico ogni mezz'ora. Le operazioni Iniziano già questo weekend con la chiusura, dalle ore 8 alle 20 di sabato 12, della carreggiata ovest tra Colledara/San Gabriele e Assergi, direzione L’Aquila/A25/Roma. Domenica 13, la chiusura si sposta sull’altra canna, con interessamento della tratta L’Aquila Est – Colledara/San Gabriele, direzione Teramo, e chiusura del casello di Assergi. Abruzzo24ore.tv - Iniziano i lavori sotto il Traforo del Gran Sasso: rivoluzione del traffico in A24 Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Chiusure e deviazioni delper ineldell'A24: disagi previsti tra L'Aquila e Teramo per 45 giorni. Da sabato 12 ottobre, partono i primi interventi neldel, con modifiche significative alla viabilità lungo l’autostrada A24. I, previsti per una durata di 45 giorni, comportano la chiusura alternata delle corsie per permettere il passaggio a senso unico ogni mezz'ora. Le operazionigià questo weekend con la chiusura, dalle ore 8 alle 20 di sabato 12, della carreggiata ovest tra Colledara/San Gabriele e Assergi, direzione L’Aquila/A25/Roma. Domenica 13, la chiusura si sposta sull’altra canna, con interessamento della tratta L’Aquila Est – Colledara/San Gabriele, direzione Teramo, e chiusura del casello di Assergi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traforo del Gran Sasso - 45 giorni di lavori con traffico alternato : tutte le informazioni - Iniziano i lavori di manutenzione nel Traforo del Gran Sasso che interesseranno la circolazione stradale per i prossimi 45 giorni. . Le prime operazioni preliminari sono fissate per il 12 e 13 ottobre, con la chiusura alternata delle canne del tunnel. Le alternative consigliate ai viaggiatori prevedono deviazioni significative: chi. (Abruzzo24ore.tv)

Lavori al traforo del Gran Sasso : interventi pianificati - inizio previsto per il 14 ottobre - I lavori di messa in sicurezza nel traforo del Gran Sasso inizieranno ufficialmente il prossimo 14 ottobre e dureranno dai 45 ai 60 giorni. . leggi tutto . Durante la riunione è stata sottolineata l’urgenza degli interventi, indispensabili per garantire la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso,. (Abruzzo24ore.tv)

Sicurezza Traforo Gran Sasso : Pd Richiede Maggiore Chiarezza sui Lavori in Corso - Questa audizione è vista come un'opportunità fondamentale per ottenere informazioni dettagliate sugli. . Teramo - Il consigliere regionale Sandro Mariani chiede un incontro urgente per discutere i lavori di messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso sull’A24. p. Mariani ha richiesto che siano ascoltati sia il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, ... (Abruzzo24ore.tv)

Iniziano i lavori sotto il Traforo del Gran Sasso: rivoluzione del traffico in A24 - Cronaca L'Aquila - 12/10/2024 14:54 - Chiusure e deviazioni del traffico per i lavori nel Traforo dell'A24: disagi previsti tra L'Aquila e Teramo per 45 giorni. Da sabato 12 ... (abruzzo24ore.tv)

Chiusura anticipata del traforo del Gran Sasso - Riunione in prefettura questa sera per verificare eventuali interferenze delle opere con il piano di sicurezza esterno. La chiusura dovrebbe essere anticipata a domani per consentire la preparazione d ... (rainews.it)

VIDEO / Traforo chiuso, Marsilio: “Impatto da pagare per avere acqua sicura” - Il Governatore interviene sul transito a senso alternato previsto da lunedì nel tunnel: "Abbiamo aspettato 20 anni per mettere in sicurezza il bacino, evitiamo le strumentalizzazioni" ... (emmelle.it)