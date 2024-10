Il sindaco di Milano annuncia la linea rosa M6: quando inizieranno i lavori e quale sarà il possibile percorso (Di sabato 12 ottobre 2024) "A Milano faremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato": lo precisa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ecco quello che si sa finora sulla linea rosa M6. Fanpage.it - Il sindaco di Milano annuncia la linea rosa M6: quando inizieranno i lavori e quale sarà il possibile percorso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Afaremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato": lo precisa ildi, Giuseppe Sala. Ecco quello che si sa finora sullaM6.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Calabresi potrebbe candidarsi a sindaco di Milano? - Il giornalista Mario Calabresi potrebbe essere un possibile candidato sindaco per il centrosinistra nel 2027. Sembra presto, ma i partiti stanno già ragionando sulle elezioni comunali, alle quali l'attuale primo cittadino Beppe Sala non potrà presentarsi perché avrà già guidato Miano per 2... (Milanotoday.it)

Milano - l’accensione dei riscaldamenti scalda il sindaco Sala : “Se aspetti non va bene - se lo fai il giorno canonico neanche…” - Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza. Il via libera all’accensione dei riscaldamenti a partire dal 15 ottobre ha scatenato qualche polemica a Milano, con il sindaco Beppe Sala finito nel mirino dell’Anaci e di alcuni membri dell’opposizione. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - Tapiro ‘Striscia’ a sindaco Rozzano dopo le dichiarazioni di Fedez - Valerio Staffelli ha consegnato ieri sera a ‘Striscia la notizia’ il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino: “Lo ammazzo, io sono di Rozzano!“, le parole del rapper. Rozzano non ha più problemi di criminalità di qualsiasi altro comune d’Italia”, ha concluso il sindaco. (Lapresse.it)

Milano inaugura la M4, da est a ovest in soli 30 minuti. Sala: «Opera epocale» - Secondo le stime, la linea potrà trasportare 86 milioni di passeggeri all'anno. All’inaugurazione anche il ministro Salvini: «Almeno sulle infrastrutture la politica non dovrebbe dividersi». Salini (W ... (editorialedomani.it)

Omicidio a Rozzano, Manuel Mastrapasqua accoltellato e lasciato in strada agonizzante: morto in ospedale, aveva 31 anni - Un ragazzo di 31 anni è stato ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta nella notte. Manuel Mastrapasqua è stato trovato a terra per ... (leggo.it)

Milano inaugura la metro M4 - MILANO. La nuova metropolitana, con le sue 21 fermate, permette di attraversare per 15 chilometri la città da Est, dove si trova l'aeroporto di Linate, alla periferia Ovest di San Cristoforo e del qua ... (laprovinciapavese.gelocal.it)