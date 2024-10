Il ritorno dei gambaletti in nylon: spirito d’antan e innovazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Life&People.it La potenza persuasiva di rivalutare il passato, dando vita ad una conversazione dialettica che investe di istanze innovative gli stilemi della memoria. In un gioco di reciproche influenze, la moda manifesta la propria forza plasmante nell’intervento diretto sui gusti del pubblico, sottolineando la possibilità non solo di guardare il passato con occhi differenti, ma soprattutto di rivalutare – ed eliminare – radicati pregiudizi. Un recupero del tempo che, unito ad una volontà di scardinare i preconcetti, conduce alla valorizzazione di capi e accessori: un destino riservato ieri all’estetica anni Duemila, ai jeans a vita bassa, e oggi ai gambaletti in nylon, riscoperti dalle maison come simbolo di sintesi tra spirito d’antan e istanze contemporanee. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Life&People.it La potenza persuasiva di rivalutare il passato, dando vita ad una conversazione dialettica che investe di istanze innovative gli stilemi della memoria. In un gioco di reciproche influenze, la moda manifesta la propria forza plasmante nell’intervento diretto sui gusti del pubblico, sottolineando la possibilità non solo di guardare il passato con occhi differenti, ma soprattutto di rivalutare – ed eliminare – radicati pregiudizi. Un recupero del tempo che, unito ad una volontà di scardinare i preconcetti, conduce alla valorizzazione di capi e accessori: un destino riservato ieri all’estetica anni Duemila, ai jeans a vita bassa, e oggi aiin, riscoperti dalle maison come simbolo di sintesi trae istanze contemporanee.

