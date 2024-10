Il comitato chiede di far luce: "Piazza XX settembre troppo buia" (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Piazza con luci (poche) e ombre (molte). Il tema della scarsa illuminazione di Piazza XX settembre, già sfiorato anche negli anni scorsi dall’opposizione, torna attuale, e ci torna a seguito della non casuale data del 7 ottobre, festa del patrono. Come da tradizione, la serata di lunedì si è conclusa con la processione e la benedizione sul sagrato del Santuario del Crocifisso, proprio a fianco del municipio, in piena Piazza XX settembre. Un evento culminante del giorno di festa vissuto però "con una Piazza principale della città quasi buia, senza che fossero state accese le luci proprio all’esterno del Santuario", lamenta Giovanni Bellosi del comitato "La voce di chi non ha voce", lo stesso comitato che al tema si era già interessato ad inizio 2024, con un incontro che sembrava essere stato risolutivo. Ilrestodelcarlino.it - Il comitato chiede di far luce: "Piazza XX settembre troppo buia" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unacon luci (poche) e ombre (molte). Il tema della scarsa illuminazione diXX, già sfiorato anche negli anni scorsi dall’opposizione, torna attuale, e ci torna a seguito della non casuale data del 7 ottobre, festa del patrono. Come da tradizione, la serata di lunedì si è conclusa con la processione e la benedizione sul sagrato del Santuario del Crocifisso, proprio a fianco del municipio, in pienaXX. Un evento culminante del giorno di festa vissuto però "con unaprincipale della città quasi, senza che fossero state accese le luci proprio all’esterno del Santuario", lamenta Giovanni Bellosi del"La voce di chi non ha voce", lo stessoche al tema si era già interessato ad inizio 2024, con un incontro che sembrava essere stato risolutivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ordinanza per piazza XX Settembre a Bologna : i violenti saranno allontanati - Bologna, 9 ottobre 2024 – Arriva la stretta su piazza XX Settembre e zone limitrofe (quelle intorno la stazione e l’autostazione, per intenderci) dopo i due omicidi e la lunga scia di sangue e aggressioni. Una zona che negli ultimi mesi, tra maggio e settembre, è stata teatro di due omicidi: il primo del ventunenne tunisino Montez Alibi, ucciso a coltellate sulla scalinata del Pincio a maggio ... (Ilrestodelcarlino.it)

Piazza XX Settembre - morde un poliziotto per sfuggire al controllo : arrestato - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Per sottrarsi al controllo della polizia, che era intervenuta per un viavai sospetto, ha pensato di mordere uno degli agenti causandogli una ferita valida tre giorni di prognosi. È successo, ancora una volta, in Piazza XX Settembre. Il... (Bolognatoday.it)

Piazza XX Settembre. Controlli tutto il giorno. E poliziotti di prossimità nelle zone più a rischio - "Queste sono le principali novità – ha detto il questore Antonio Sbordone – inoltre c’è una ordinanza che il Prefetto sta preparando, vedremo di utilizzare questi servizi anche per far rispettare quella ordinanza". . Il loro incarico sarà quello di mantenere contatti con la cittadinanza e con i commercianti, fornendo suggerimenti in materia di sicurezza e raccogliendo eventuali segnalazioni. (Ilrestodelcarlino.it)