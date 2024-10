I tesori nascosti dietro l’angolo. Apollo e il Ninfeo di Nettuno (Di sabato 12 ottobre 2024) Giornate Fai d’Autunno, un altro fine settimana alla scoperta dei tesori del Vimercatese, da Palazzo Rasini di Cavenago ai giardini di villa Paveri Fontana a Vimercate, da Villa e parco Gallarati Scotti a Oreno alla cappella Giulini a Velate. Dalle stanze affrescate del Municipio cavenaghese con il Salone d’Apollo pronto a lasciare senza fiato i turisti, allo scalone del palazzo cinquecentesco, cuore del borgo. E poi c’è il cortile interno con i suoi sette archi, uno spettacolo per gli occhi. Poco distante svetta Santa Maria in Campo, la chiesetta romanica con origini che risalgono al XIII secolo. Ricostruito dai Frati Umiliati nel Quattrocento, l’edificio religioso vanta un’imponente copertura a carena e un campanile giottesco. All’interno, un ciclo pittorico del 1500. Altra meta, i giardini all’italiana della vimercatese Villa Paveri Fontana con passeggiata fra statue e carpini. Ilgiorno.it - I tesori nascosti dietro l’angolo. Apollo e il Ninfeo di Nettuno Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giornate Fai d’Autunno, un altro fine settimana alla scoperta deidel Vimercatese, da Palazzo Rasini di Cavenago ai giardini di villa Paveri Fontana a Vimercate, da Villa e parco Gallarati Scotti a Oreno alla cappella Giulini a Velate. Dalle stanze affrescate del Municipio cavenaghese con il Salone d’pronto a lasciare senza fiato i turisti, allo scalone del palazzo cinquecentesco, cuore del borgo. E poi c’è il cortile interno con i suoi sette archi, uno spettacolo per gli occhi. Poco distante svetta Santa Maria in Campo, la chiesetta romanica con origini che risalgono al XIII secolo. Ricostruito dai Frati Umiliati nel Quattrocento, l’edificio religioso vanta un’imponente copertura a carena e un campanile giottesco. All’interno, un ciclo pittorico del 1500. Altra meta, i giardini all’italiana della vimercatese Villa Paveri Fontana con passeggiata fra statue e carpini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla villa che stregò Visconti alla Zecca misteriosa : il programma del secondo weekend delle Vie dei Tesori - . Villa Resuttano. Si entra a villa Resuttano Terrasi e, alzando gli occhi, si comprende perché Luchino Visconti tentò in tutti i modi di girare qui il suo “Gattopardo”: ma il regista non riuscì ad ottenere il permesso dai proprietari, e l’affresco straordinario di Vito D’Anna non finì mai nel film. (Palermotoday.it)

Scoperto uno scavo clandestino per trafugare i tesori della Villa di Poppea - Blitz a Torre Annunziata in una cantina del corso Garibaldi all’altezza del civico 106. I militari hanno scoperto degli scavi clandestini salvando di fatto un’opera d’arte di inestimabile valore. Durante le operazioni, effettuate anche con i vigili del fuoco, i carabinieri hanno scoperto... (Napolitoday.it)

I tesori della gastronomia irpina per i leader del G7 - a Villa Orsini anche lo stellato Di Costanzo - Sono giorni frenetici a Villa Orsini, dove è partito ufficialmente il countdown per l’atteso Summit dei Ministri dell’Interno del G7, che si terrà dal 2 al 4 ottobre 2024, a Mirabella Eclano. La storica residenza irpina di proprietà della famiglia Pascarella si prepara ad accogliere le più alte... (Avellinotoday.it)