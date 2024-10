Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila tra Javier e Lorenzo: coccole notturne con il pallavolista "non sono mica una suora

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'ex velina continua a mostrare un atteggiamento ambiguo: dopo aver dichiarato di non provare nulla per il, ora sembra essersi nuovamente avvicinata a lui. Nuovo capitolo delle avventure diGatta all'interno della Casa delche continuano a catturare l'attenzione del pubblico, soprattutto per la sua altalenante situazione sentimentale. In meno di una settimana, l'ex velina ha cambiato più volte opinione sui suoi sentimenti nei confronti diSpolverato eMartinez., che sembra aver confuso il reality show per un episodio di Uomini e Donne, si è recentemente riavvicinata a, ilper cui solo lunedì scorso aveva dichiarato di non provare più nulla. A movimentare ulteriormente la situazionestati ben quattro aerei che hanno sorvolato la Casa: