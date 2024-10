Giorgetti: “Chi ha figli a scuola sostiene più spese e merita un trattamento migliore” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore". Lo ha detto ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla festa del Foglio. Il ministro ha dichiarato che l'intenzione del governo è quella di dare un segnale in questa direzione già a partire da martedì. L'articolo Giorgetti: “Chi ha figli a scuola sostiene più spese e merita un trattamento migliore” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Chi hain età giovane o scolaresicuramente più. Questeno un". Lo ha detto ministro dell'Economia Giancarloalla festa del Foglio. Il ministro ha dichiarato che l'intenzione del governo è quella di dare un segnale in questa direzione già a partire da martedì. L'articolo: “Chi hapiùun” .

