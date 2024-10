Giorgetti ai ministeri: "Taglino o farò la parte del cattivo", ma Salvini non ci sta (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sembra disposto a fare "la parte del cattivo" pur di ridurre la pressione fiscale ai cittadini con la prossima manovra. Dopo aver lanciato la proposta di un fisco migliore per famiglie con figli ha chiesto ai ministeri di tagliare i budget. Una Europa.today.it - Giorgetti ai ministeri: "Taglino o farò la parte del cattivo", ma Salvini non ci sta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, sembra disposto a fare "ladel" pur di ridurre la pressione fiscale ai cittadini con la prossima manovra. Dopo aver lanciato la proposta di un fisco migliore per famiglie con figli ha chiesto aidi tagliare i budget. Una

