Gadda col dubbio Amadori-Belcastro

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dorici domani in campo al Bonolis di Teramo per la sesta di campionato, Ancona quinta insieme a Samb e Fossombrone, teramani ottavi in coabitazione con Sora e Termoli. E’ la fotografia di questo appuntamento che riporta la squadra didove quella di Colavitto tre stagioni fa passò come un rullo compressore imponendosi con il risultato di 4-0. Per il Teramo, reduce da due vittorie consecutive, è un ritorno a casa, nello stadio della frazione di Piano d’Accio, un rientro che gli abruzzesi vorranno festeggiare davanti a una degna cornice di pubblico dopo le partite giocate a Notaresco. Per l’Ancona è la terza trasferta, dopo quella propizia di Fermo e quella sfortunata di Senigallia, occasione in cui mettere in mostra quel gioco che peraltro a Boccardi e compagni non è mai mancato, ma condito dalla verve offensiva messa in mostra nell’ultima sfida contro il Sora.