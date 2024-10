Thesocialpost.it - Firenze, studentessa 18enne violentata in strada dopo la festa nel locale: “Non so chi è stato”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unaamericana di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale a. Il presunto abuso sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso, quando la ragazza è stata soccorsa dai medici del 118, allertati in una via del centro storico. Pochi minuti, sono intervenuti anche gli agenti di polizia. La vicenda rimane ancora avvolta in molte incertezze, e al momento, la giovane non ha ancora sporto una formale denuncia.Leggi anche: Monferrato, Makka accoltella il padre a 19 anni: “L’ho fatto per salvare mia madre ma non riesco a perdonarmi” Il racconto dellaSecondo i primi resoconti, la, che si trovava aper motivi di studio, avrebbe passato parte della serata in undel centro storico, probabilmente in compagnia di alcune amiche.