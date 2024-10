Farmaci Fai-da-te: Marsilio e la Difesa ad Oltranza dell'Indifendibile (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Il presidente della Regione Abruzzo risponde alle polemiche sulla gestione della sanità, sottolineando disservizi temporanei e promuovendo cambiamenti significativi. Il presidente Marco Marsilio è stato al centro di una polemica durante una trasmissione televisiva, dove ha affrontato le accuse relative alla gestione della sanità pubblica in Abruzzo. In un confronto acceso con i giornalisti, il presidente ha mostrato determinazione nel difendere le sue scelte e quelle dei manager delle Aziende sanitarie locali, nonostante le critiche ricevute. La trasmissione, "L’aria che tira" su La7, ha evidenziato una situazione complessa, con domande scomode riguardo a presunti disservizi nella distribuzione dei Farmaci. Abruzzo24ore.tv - Farmaci Fai-da-te: Marsilio e la Difesa ad Oltranza dell'Indifendibile Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Il presidentea Regione Abruzzo risponde alle polemiche sulla gestionea sanità, sottolineando disservizi temporanei e promuovendo cambiamenti significativi. Il presidente Marcoè stato al centro di una polemica durante una trasmissione televisiva, dove ha affrontato le accuse relative alla gestionea sanità pubblica in Abruzzo. In un confronto acceso con i giornalisti, il presidente ha mostrato determinazione nel difendere le sue scelte e quelle dei managere Aziende sanitarie locali, nonostante le critiche ricevute. La trasmissione, "L’aria che tira" su La7, ha evidenziato una situazione complessa, con domande scomode riguardo a presunti disservizi nella distribuzione dei

