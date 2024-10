Esibizione Six Kings Slam 2024: montepremi e prize money (Di sabato 12 ottobre 2024) Il montepremi totale e il prize money del Six Kings Slam 2024, torneo Esibizione in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Lo sappiamo, i sauditi di certi problemi a spendere non se ne fanno ed è anche questo caso il caso per il ricchissimo evento che vedrà protagonisti i migliori tennisti al mondo a Riyadh. Per Rafa Nadal – salvo sorprese – sarà il penultimo evento della carriera prima delle Finals di Coppa Davis. Ma non mancheranno Novak Djokovic, il nostro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Già solo la partecipazione paga molto bene, con un assegno da 1 milione e mezzo di dollari. Ma siamo sicuri che i giocatori non prenderanno il torneo come una semplice Esibizione, perché in palio c’è un bottino che è davvero qualcosa di mai visto per un torneo di tennis: 6 milioni di dollari per il vincitore. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Iltotale e ildel Six, torneoin programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Lo sappiamo, i sauditi di certi problemi a spendere non se ne fanno ed è anche questo caso il caso per il ricchissimo evento che vedrà protagonisti i migliori tennisti al mondo a Riyadh. Per Rafa Nadal – salvo sorprese – sarà il penultimo evento della carriera prima delle Finals di Coppa Davis. Ma non mancheranno Novak Djokovic, il nostro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Già solo la partecipazione paga molto bene, con un assegno da 1 milione e mezzo di dollari. Ma siamo sicuri che i giocatori non prenderanno il torneo come una semplice, perché in palio c’è un bottino che è davvero qualcosa di mai visto per un torneo di tennis: 6 milioni di dollari per il vincitore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Esibizione Six Kings Slam 2024 : accoppiamenti e risultati - Il tabellone e gli accoppiamenti del Six Kings Slam 2024, torneo esibizione in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. (Sportface.it)

Andy Murray critica l’esibizione del ‘Six Kings Slam’ : “Non importa a nessuno” - Guarderò questo film“, ha scritto Broady. Rispondendo al connazionale Liam Broady che ha mostrato attraverso i suoi social la sua adesione all’evento, la cui produzione sembra tratta da un’opera filmica di Hollywood, lo scozzese è stato decisamente categorico. com/kRPsXGoFjy — ???? ?????? | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 28, 2024 Tuttavia, non tutti sono così entusiasti di assistere a ... (Oasport.it)

Svelato il tabellone del 6 Kings Slam : Sinner aprirà l’esibizione contro un avversario ‘abituale’ - Dopo il giorno di riposo, come detto, sabato 19 ottobre si disputeranno le Finali citate a far calar il sipario sulla competizione. TABELLONE 6 KING SLAMS QUARTI DI FINALE Mercoledì 16 ottobre Medvedev vs Sinner (Ita) Rune (Den) vs Alcaraz (Esp) SEMIFINALI Giovedì 17 ottobre Djokovic (Srb) vs Medvedev o Sinner Nadal (Esp) vs Rune (Den) o Alcaraz (Esp) FINALI Finale 3° e 4° posto (Perdente ... (Oasport.it)