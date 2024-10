Emmanuel Macron difende Parigi: la serie Emily in Paris non deve trasferirsi a Roma (Di sabato 12 ottobre 2024) La celebre serie Emily in Paris è al centro di una disputa diplomatica inaspettata. La produzione della quinta stagione potrebbe spostarsi da Parigi a Roma, una decisione che ha sollevato obiezioni da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente francese ha espresso pubblicamente il suo disappunto, dichiarando che lo spostamento di Emily in Paris a Roma sarebbe “illogico” e che la serie deve restare fedele alla sua ambientazione originale, Parigi. Ecco la polemica sollevata da Macron. Macron, foto Ansa – VelvetMagUna questione di orgoglio nazionale Emily in Paris è diventata un simbolo internazionale della vita Parigina, promuovendo non solo l’immagine della capitale francese, ma anche la sua cultura e il suo stile di vita. Per Macron, mantenere la serie a Parigi è fondamentale per difendere questa immagine. Velvetmag.it - Emmanuel Macron difende Parigi: la serie Emily in Paris non deve trasferirsi a Roma Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La celebreinè al centro di una disputa diplomatica inaspettata. La produzione della quinta stagione potrebbe spostarsi da, una decisione che ha sollevato obiezioni da parte del presidente francese. Il presidente francese ha espresso pubblicamente il suo disappunto, dichiarando che lo spostamento diinsarebbe “illogico” e che larestare fedele alla sua ambientazione originale,. Ecco la polemica sollevata da, foto Ansa – VelvetMagUna questione di orgoglio nazionaleinè diventata un simbolo internazionale della vitana, promuovendo non solo l’immagine della capitale francese, ma anche la sua cultura e il suo stile di vita. Per, mantenere laè fondamentale perre questa immagine.

