Domani Giornata del tumore al seno metastatico, casi in aumento (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi vivono in Italia oltre 45mila donne con tumore al seno metastatico. Un numero in crescita grazie ai trattamenti sempre più innovativi e precisi. In alcuni sottogruppi le sopravvivenze sono diventate lunghissime e iniziano ad aumentare anche nel sottogruppo 'triplo negativo', la forma più complessa da gestire. Buone notizie dalla ricerca, dunque, raccolte e trasmesse alla comunità scientifica e alle associazioni dei pazienti in occasione del convegno organizzato a Roma dall'Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari (Aigom), e dedicato alla Giornata mondiale sul tumore mammario metastatico del 13 ottobre, cui è giunto anche un messaggio del ministro della Salute Orazio Schillaci.

