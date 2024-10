Disabile ferito a scuola: “Lasciato solo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Cesena, 12 ottobre 2024 – Quella caduta improvvisa a scuola e poi l’inizio di un incubo. Per Rosa e Alfredo, una coppia cesenate con un figlio di 12 anni Disabile, è iniziato un calvario da quando, a febbraio del 2023, il ragazzino è caduto mentre si trovava nel giardino della scuola elementare e, cadendo, si è provocato una brutta lesione al labbro, oltre alla rottura di un dente. Una caduta che non doveva accadere, secondo la famiglia, perché il figlio ha una disabilità che richiede un costante controllo da parte di un adulto. Secondo il racconto delle maestre il bambino si trovava nel giardino della scuola accanto all’insegnante e all’educatrice che gli stava prendendo l’acqua come aveva richiesto. Si trattava dunque di una situazione del tutto normale, non certo per carenza di vigilanza e interesse verso l’alunno. Ilrestodelcarlino.it - Disabile ferito a scuola: “Lasciato solo” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Cesena, 12 ottobre 2024 – Quella caduta improvvisa ae poi l’inizio di un incubo. Per Rosa e Alfredo, una coppia cesenate con un figlio di 12 anni, è iniziato un calvario da quando, a febbraio del 2023, il ragazzino è caduto mentre si trovava nel giardino dellaelementare e, cadendo, si è provocato una brutta lesione al labbro, oltre alla rottura di un dente. Una caduta che non doveva accadere, secondo la famiglia, perché il figlio ha una disabilità che richiede un costante controllo da parte di un adulto. Secondo il racconto delle maestre il bambino si trovava nel giardino dellaaccanto all’insegnante e all’educatrice che gli stava prendendo l’acqua come aveva richiesto. Si trattava dunque di una situazione del tutto normale, non certo per carenza di vigilanza e interesse verso l’alunno.

